Milan-Wechsel: Der Preis für Füllkrug

Den Medizincheck hat Europameister Álvaro Morata (31) bereits hinter sich gebracht, in Kürze dürfte dann auch die offizielle Verkündung des AC Mailand erfolgen. Der einzige neue Stürmer soll der Spanier bei den Rossoneri in diesem Transferfenster aber nicht bleiben.

Auch Niclas Füllkrug (31) soll kommen. Seine grundsätzliche Bereitschaft für den Schritt nach Italien hat Borussia Dortmunds Stürmer schon signalisiert. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, liegt auch eine Einigung zwischen den Vereinen in Sichtweite.

Der BVB verlange 20 Millionen Euro Ablöse für den deutschen Nationalspieler, für den man vor einem Jahr einen Preis von bis zu 18,25 Millionen mit Werder Bremen ausgehandelt hatte. Milan wiederum hoffe, einen ähnlichen Betrag wie für Morata, also um die 13 Millionen, zu zahlen.

Sollten die Dortmunder ihre Forderung senken, berichtet die ‚Gazzetta dello Sport‘, könnte es in den nächsten Tagen ganz schnell gehen mit dem Füllkrug-Wechsel nach Mailand. Derweil steht auch der Transfer von Serhou Guirassy (28/VfB Stuttgart) unmittelbar bevor. Am morgigen Donnerstag soll der Stürmer beim BVB unterschreiben. Für Ersatz ist also gesorgt.