Feste Mukiele-Verpflichtung? Bayer mit klarer Tendenz

Bayer 04 Leverkusen will Nordi Mukiele im kommenden Sommer dauerhaft an sich binden. Wie der ‚kicker‘ berichtet, bemüht sich die Werkself aktuell darum, den Franzosen fest von Paris St. Germain loszueisen. Der amtierende deutsche Meister hat keine Kaufoption für den 27-Jährigen und muss folglich mit PSG verhandeln.

Ursprünglich hatten Simon Rolfes und Co. nicht damit gerechnet, Mukiele langfristig zu holen, weshalb er ohne Kaufoption im Winter gekommen war. Doch nach anfänglichen Schwierigkeiten und Patzern, etwa im DFB-Pokal gegen den 1. FC Köln (3:2 n.V.) zeigt die Formkurve beim Verteidiger, der sowohl im Zentrum als auch auf der rechten Seite spielen kann, nach oben. Deshalb habe dem Bericht zufolge im Verein ein Umdenken in Bezug auf die Personalie stattgefunden. Mukiele war im Sommer 2024 für zwölf Millionen Euro von RB Leipzig in die französische Hauptstadt gewechselt.