Barça: Pedri schwärmt von Lewandwoski

Pedri ist begeistert davon, wie sich Robert Lewandowski beim FC Barcelona eingelebt hat. „Es ist einfach, mit guten Spielern auf dem Spielfeld zu harmonieren. Die Wahrheit ist, dass Robert vom ersten Tag an ein großartiger Kollege für mich war. Obwohl er die Sprache nicht kennt, hat er sich sehr schnell integriert. Er hilft uns jungen Leuten sehr, er gibt uns Ratschläge“, erklärt das 19-jährige Mittelfeld-Juwel im Interview mit der ‚Marca‘.

Und weiter: „Er hilft mir und Gavi und er sagt uns, wenn wir in freie Räume laufen sollen, wo wir stehen sollen, wenn er sich anbietet oder dass er die Innenverteidiger binden wird, um die Bälle für uns festzumachen und an uns weiterzuleiten, damit wir Tore schießen können. Einen solchen Spieler zu haben, hilft uns sehr.“ Lewandowski war im Sommer vom FC Bayern zu Barça gewechselt. Seitdem stand der 34-jährige Stürmer in 15 Pflichtspielen auf dem Platz, schoss 17 Tore und bereitete vier weitere vor.