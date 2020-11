Zukunft geklärt: Boldt verlängert beim HSV

Jonas Boldt bleibt dem Hamburger SV als Sportvorstand erhalten. Wie die Rothosen bekanntgeben, wird der 38-Jährige mit einem neuen Vertrag ausgestattet, der bis 2023 datiert ist. Das ursprüngliche Arbeitspapier wäre nach der Saison ausgelaufen.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Wir haben großes Vertrauen in Jonas‘ Arbeit und wollen die sportlich strategische Gesamtentwicklung fortsetzen“, sagt der Aufsichtsratsvorsitzende Marcell Jansen, „die Vertragsverlängerung ist das Ergebnis einer beidseitigen Wertschätzung, unserer inhaltlichen Ausrichtung und eines strukturierten, zielführenden Prozesses, der stets von Offenheit geprägt war.“

AS Rom geht leer aus

Die gute Arbeit bei den Hanseaten brachte Boldt auch internationale Aufmerksamkeit. So hatte die AS Rom den Kaderplaner nach der Klubübernahme durch neue Investoren auf der Wunschliste. Der ehemalige Leverkusen-Manager sollte in der italienischen Hauptstadt einen millionenschweren Umbruch vorantreiben.

Boldt entscheidet sich nun, den seit 2019 angeschobenen Neuaufbau beim HSV weiterzuführen: „Es steht außer Frage, dass wir noch ganz am Anfang eines langwierigen Entwicklungsprozesses stehen, den beide Seiten gerne weiter miteinander beschreiten wollen. Ich möchte gemeinsam mit meinem Team weitere Beiträge zur Positiventwicklung unseres Klubs leisten.“

Neben der Boldt-Verlängerung könnten die Hanseaten auch weitere Schlüsselpersonalien zeitnah unter Dach und Fach bringen. Wie die ‚Hamburger Morgenpost‘ berichtet, stehen in Kürze Gespräche mit Sportdirektor Michael Mutzel, Chefscout Claus Costa und Nachwuchsdirektor Horst Hrubesch an. Die Verträge des Trios enden allesamt nach der laufenden Spielzeit.