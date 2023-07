Ablöse steht: BVB schnappt sich Sabitzer

Marcel Sabitzer (29) wird in der neuen Saison aller Voraussicht nach in schwarz-gelb auflaufen. Nach Informationen von ‚Sky‘ hat sich Borussia Dortmund mit dem FC Bayern auf eine Ablöse von 19 Millionen Euro inklusive Boni geeinigt.

Optionen in England und Italien schienen zuvor noch höher in der Gunst des Bayern-Profis zu stehen, nun bahnt sich die Wende an. Am heutigen Sonntag verließ Sabitzer noch vor Ende der Team-Präsentation die Allianz Arena. Auf Nachfrage anwesender Journalisten sagte er: „Wisst’s ihr ja selber. Ihr habt ja eure Quellen.“

In Dortmund winkt ein Dreijahresvertrag plus Option. Das Grundgehalt wäre bei acht Millionen Euro jährlich angesiedelt, könnte mit Boni auf zehn Millionen anwachsen. Nach München war Sabitzer vor zwei Jahren für 15 Millionen Euro von RB Leipzig gekommen. Das vergangene Halbjahr verbrachte der Österreicher leihweise bei Manchester United.