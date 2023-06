HSV hofft: Everton zu Onana-Verkauf gezwungen?

Der FC Everton muss offenbar dringend Transfererlöse erzielen. Einem Bericht der ‚Daily Mail‘ zufolge wird die Situation bei den Toffees nach Verlusten in Höhe von kumulierten 430 Millionen Euro in drei Jahren zunehmend brenzlig. Erster Verkaufskandidat laut der Boulevardzeitung: Mittelfeld-Hüne Amadou Onana (21). 60 bis 70 Millionen Euro könnte ein Transfer des belgischen Sechsers in Evertons Kasse spülen.

Vor allem in Hamburg dürfte die weitere Entwicklung mit Spannung verfolgt werden. Denn laut dem ‚Hamburger Abendblatt‘ besitzt die 20-prozentige Weiterverkaufsbeteiligung nach wie vor Gültigkeit. Sollte Onana tatsächlich für 60 Millionen Euro über die Ladentheke gehen, würde der HSV somit nicht weniger als zwölf Millionen Euro kassieren.

