Medizincheck angesetzt: HSV-Neuzugang im Anflug

Der Hamburger SV befindet sich wie in den Jahren zuvor erneut im Aufstiegskampf. Damit es in dieser Saison endlich klappt mit der Rückkehr in die Bundesliga, wollen die Verantwortlichen bis zum Ende des Transferfensters am kommenden Donnerstag personell nochmal nachlegen. Ein neuer Verteidiger steht offenbar kurz vor dem Wechsel zu den Rothosen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach ‚Sky‘-Informationen soll David Zima morgen den Medizincheck für einen Leihwechsel nach Hamburg absolvieren. Der HSV sichere sich zudem eine Kaufoption in Höhe von sechs Millionen Euro für den 23-jährigen Tschechen vom FC Turin, heißt es weiter.

Lese-Tipp

Gladbach: Kommt Trainer-Verstärkung vom HSV?

Für den 1,92 Meter großen Abwehrhünen gab es bei den Italienern in der Hinrunde kaum Grund zur Freude. Lediglich fünf Kurzeinsätze stehen zu Buche, zusammengerechnet kommt Zima nicht mal auf 90 Spielminuten in der Serie A. Lediglich in der Coppa Italia durfte er in einem Spiel über die volle Distanz ran. Diese Situation soll sich für Zima beim HSV grundlegend ändern.