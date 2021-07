VfB verlängert mit Münst

Der VfB Stuttgart hat Eigengewächs Leonhard Münst mit einem Profivertrag ausgestattet. Wie der Bundesligist mitteilt, verlängert der Mittelfeldspieler sein Arbeitspapier vorzeitig bis 2025. Münst spielte in der vergangenen Saison zehnmal für die Regionalliga-Auswahl des VfB (ein Tor, sechs Assists), auf sein Profidebüt wartet der 19-Jährige noch.

Sportdirektor Sven Mislintat erklärt: „Wir haben Leo in den vergangenen Monaten sehr intensiv beobachtet, sowohl in den Spielen der U21 als auch in den Trainingseinheiten, die Leo bei der Profimannschaft absolviert hat. Wir trauen ihm eine sehr gute Entwicklung zu.“ Münst frohlockt: „Es war immer mein Kindheitstraum, Fußballprofi zu werden. Umso glücklicher bin ich, dass das jetzt in meiner Heimatstadt beim VfB der Fall ist.“