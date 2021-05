Gespräche geführt: Nübel-Leihe zu Union?

Schon Mitte März berichtete FT, dass neben der AS Monaco auch Klubs aus der Bundesliga an einer Leihe von Alexander Nübel interessiert sind. Nun kristallisiert sich immer mehr heraus, um wen es sich dabei handelt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nachdem zuletzt schon RB Leipzig ins Spiel gebracht wurde, führt nun eine andere Fährte zu Union Berlin. Mit den Eisernen wurden laut der ‚Bild‘ bereits Gespräche geführt. Thema sei eine zweijährige Ausleihe.

Im Sommer 2020 war Nübel ablösefrei von Schalke 04 zum FC Bayern gewechselt. Die versprochenen Einsatzzeiten erhielt der 24-Jährige aber nicht, nur dreimal lief er in Vertretung von Stammkeeper Manuel Neuer (35) auf.

Internationale Spiele erwünscht

Damit Nübels Karriere nun nicht zu sehr ins Stocken gerät, soll Spielpraxis per Leihe her. Am liebsten würde Nübel international mitmischen. Das könnte er in Monaco oder Leipzig sogar in der Champions League. Aber auch Union hat vor dem Saisonendspurt noch Chancen auf die Europa- oder zumindest die Conference League.

FT-Meinung