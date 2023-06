FCA: Pepi-Verkauf in Reichweite

Der Abschied von Ricardo Pepi vom FC Augsburg rückt näher. Laut Fabrizio Romano stehen die Augsburger kurz vor einer Einigung mit der PSV Eindhoven über den Transfer des US-Stürmers. Noch muss sich PSV zwar mit dem 20-Jährigen selbst einig werden, Romano erwartet jedoch innerhalb der nächsten 24 Stunden Vollzug. Das Interesse von Feyenoord Rotterdam soll am bevorstehenden Deal nichts ändern.

Als Ablöse standen Sky zufolge zuletzt elf Millionen Euro sowie eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 25 Prozent im Raum. Damit könnte der FCA die einst im Januar 2022 investierten 16 Millionen Euro wieder reinholen. In der Fuggerstadt wurde der Youngster nicht wirklich glücklich und nach einem mäßigen Halbjahr vergangenen Sommer an den FC Groningen verliehen. Für den Eredivisie-Klub traf der Angreifer zwölfmal in 29 Ligaspielen.

