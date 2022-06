Tauer verlängert in Mainz

Niklas Tauer bleibt seinem Ausbildungsverein treu. Wie Mainz 05 mitteilt, hat der deutsche U20-Nationalspieler seinen Vertrag um zwei Jahre bis 2025 verlängert. Tauer ist im defensiven Mittelfeld zu Hause und lief in der abgelaufenen Saison elfmal in der Bundesliga auf.

Nun ist der 21-Jährige glücklich: „Diese Vertragsverlängerung ist auch ein Stück weit eine Herzensangelegenheit. Ich bin in Mainz geboren, war schon immer Mainz-05-Fan, mein Vater hat hier in der Jugend gespielt und ich feiere zudem am 1. Juli 2022 mein zehnjähriges Jubiläum beim FSV – ein wunderbarer Zeitpunkt für die Verlängerung.“