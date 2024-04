Hertha: Barkok-Abschied doch nicht besiegelt?

Aymen Barkok (25/Hertha BSC) möchte sich mit Blick auf seinen künftigen Arbeitgeber alle Optionen offenhalten. Der bis zum Sommer vom FSV Mainz 05 verliehene Mittelfeldspieler verrät gegenüber der ‚Bild‘: „Ich bin ganz entspannt. Ich bin lange genug im Profigeschäft dabei. Ich bin Leihspieler, immer noch bei Mainz. Mal schauen, was im Sommer ist. Ich lasse es auf mich zukommen.“

Einen Verbleib bei der Alten Dame über die Saison hinaus schließt der marokkanische Nationalspieler (18 Länderspiele) nicht aus: „Ich bin für alles offen. Ich wohne auf Zeit in Charlottenburg, für drei Monate bis zum 15. Juni. Mal schauen, was die Zukunft bringt.“ Dabei war zuletzt zu vernehmen, dass sich der Zweitligist eine feste Verpflichtung eigentlich nicht leisten kann. Bei zwölf Startelfeinsätzen – aktuell stehen neun zu Buche – würde eine Kaufpflicht über rund 600.000 Euro greifen, berichtet das Boulevardtblatt. Bei noch sechs offenen Spieltagen muss also zeitnah eine Entscheidung gefällt werden.