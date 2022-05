FC Bayern: Kalajdzic-Berater an der Säbener Straße

Der FC Bayern treibt seine Bemühungen um Sasa Kalajdzic voran. Laut ‚Sky‘ war Berater Sascha Empacher heute zu einer zweiten Verhandlungsrunde an der Säbener Straße. Der Rekordmeister hat den 24-jährigen Mittelstürmer vom VfB Stuttgart als Nachfolger vom wechselwilligen Robert Lewandowski auserkoren.

Stuttgarts Sportdirektor Sven Mislintat räumt in der aktuellen Ausgabe der ‚Sport Bild‘ ein, dass ein Kalajdzic-Verbleib nicht „sehr wahrscheinlich“ sei. Der Vertrag des Österreichers am Wasen läuft 2023 aus. Auch Borussia Dortmund und Paris St. Germain haben Interesse am 2-Meter-Schlaks.

❗️News #Kalajdzic: It’s getting hot! His agent has arrived at Säbener Straße today at 5.12 pm. He met the bosses. It was the 2nd round of negotiations. 1st round on Tuesday. FC Bayern is pushing his transfer in summer. Nagelsmann wants him 100 %. @SkySportDE @Sky_Marc 🇦🇹 pic.twitter.com/dTrMfdMi5o