Medien: BVB drängt Schulz zu Abgang

Borussia Dortmund versucht offenbar aktiv, Nico Schulz zum Abgang zu bewegen. Wie die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichten, soll der Schienenspieler am Freitag nicht mit dem Team ins Trainingslager nach Bad Ragaz fliegen dürfen. Trainer Edin Terzic wird mit den Worten zitiert: „Auch Nico kennt seine Situation.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Schulz müsste dann mit der U23 oder individuell trainieren. Eine perfekte Saisonvorbereitung, um sich Terzic aufzudrängen, wäre damit ad acta gelegt. Der Lokalzeitung zufolge will die Borussia so den Druck auf den Linksfuß erhöhen, der noch einen bis 2024 gültigen Vertrag in Dortmund besitzt.

Der 29-Jährige gehört zu den Topverdienern im Kader des BVB, kam aber nie über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus. Sehr gerne würden die Schwarz-Gelben das üppige Gehalt des ehemaligen Nationalspielers einsparen. Schulz selbst soll sich nach den klaren Ansagen der Klubverantwortlichen nun mit einem Wechsel beschäftigen. Konkretes Interesse hat Stand jetzt allerdings noch kein Verein signalisiert.