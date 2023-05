Radikaler Neuaufbau in Liga zwei: Herthas lange Streichliste

Nach dem gestrigen Heimspielremis gegen den VfL Bochum (1:1) steht für Hertha BSC der Abstieg endgültig fest. Mit lediglich 26 Punkten steht die Alte Dame auf dem letzten Tabellenplatz und hat mit fünf Punkten Rückstand auf den FC Schalke 04 keine Chance mehr, den Relegationsplatz am kommenden 34. Spieltag zu erreichen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dementsprechend hat die Hertha Klarheit, was die Planung für die kommende Saison angeht. Ein großer Umbruch steht in der Hauptstadt bevor. Wie die ‚Bild‘ berichtet, ist man in Berlin gewillt, in der zweiten Liga auf Eigengewächse und eine enorme Verjüngung des Kaders zu setzen. Vorher haben die Herthaner allerdings zahlreiche Altlasten abzubauen. Neben einigen Besserverdienern, deren Verträge auslaufen, müssen auch so einige Akteure von der Gehaltsliste gestrichen werden.

Lese-Tipp

Drama im Keller: Hertha steigt ab | Werder & TSG gerettet

Komplette Elf darf gehen

Auf der besagten Verkaufsliste stehen die Namen von: Lucas Tousart (26), Dodi Lukebakio (25), Suat Serdar (26), Marco Richter (25), Wilfried Kanga (25), Agustín Rogel (25) Krzysztof Piatek (27), Deyovaisio Zeefuik (25), Omar Alderete (26), Myziane Maolida (24) und Alexander Schwolow (30). Durch den Verkauf erhofft man sich Geld in die Kassen zu spülen und damit einen Neuanfang finanzieren zu können.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die auslaufenden Verträge von Peter Pekarik (36), Stevan Jovetic (33), Kevin-Prince Boateng (36) und wohl auch der Kontrakt von Marvin Plattenhardt (31) werden dem Bericht zufolge wohl nicht verlängert. Auch das Duo Ivan Sunjic (26) und Chidera Ejuke (26) wird die Hertha mit Ende der jeweiligen Leihen im Sommer verlassen.

Auf der anderen Seite steht die Verpflichtung von Offensivspieler Fabian Reese (25) von Holstein Kiel seit Januar bereits offiziell fest. Der Transfer des dänischen Offensivtalents Gustav Christensen (18) ist ebenfalls dem Vernehmen nach seit geraumer Zeit unter Dach und Fach. Darüber hinaus soll laut ‚Bild‘ auch die Verpflichtung von Mittelfeld-Talent Abdoul Ouattara (17) von Racing Straßburg sehr weit sein.