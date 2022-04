Guardiola will Haaland „um jeden Preis“ – City erhöht den Druck

„Thiago oder nix“, diese Ansage 2013 vom damaligen Bayern-Trainer Pep Guardiola ist legendär. Eine ähnliche Meinung soll der katalanische Toptrainer auch bei Erling Haaland vertreten.

Wie Transferinsider Fabrizio Romano berichtet, will Guardiola den 21-jährigen Stürmer „um jeden Preis. Er will Erling Haaland, er hat ihn als die perfekte Verpflichtung für City ausgemacht“.

Guardiolas Arbeitgeber hat offenbar verstanden. Bereits vor wenigen Tagen war im ‚Sport1‘-Podcast ‚Dortmund-Woche‘ von einem neuen Vorstoß der Skyblues zu hören. Der englische Meister wolle nicht nur die Ausstiegsklausel bedienen, sondern auch das gesamte Beraterhonorar in Höhe von 30 Millionen Euro übernehmen.

Romano bestätigt diese neue Transfer-Offensive. „In den vergangenen Tagen, den vergangenen Stunden drängt Manchester City auf die Verpflichtung von Erling Haaland“, so der italienische Branchenkenner.

In Dortmund glaubt wohl niemand mehr an einen Haaland-Verbleib. Umso wichtiger ist es da für den BVB, dass der Deal schnell über die Bühne geht. Nach dem Ausscheiden aus der Champions League richtet sich der Blick des FC Bayern auf den Transfermarkt. Mit Nico Schlotterbeck und Karim Adeyemi will der Rekordmeister bei zwei Spielern mitreden, die eigentlich mit einem Bein schon in Dortmund sind. Die Schwarz-Gelben können die Transfers aber erst finalisieren, wenn die Haaland-Millionen da sind.