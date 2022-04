BVB hofft auf Haaland-Entscheidung – neuer City-Vorstoß

Bei Karim Adeyemi (20) zeichnet sich immer deutlicher ein Wechsel nach Dortmund ab. Der gebürtigen Münchner ist sich längst mit der Borussia einig und auch RB Salzburg scheint sich auf den BVB zuzubewegen. Nico Schlotterbeck (22) scheint ebenfalls mit einem Transfer in den Ruhrpott zu liebäugeln, genau wie Ramy Bensebaini (26), der nach FT-Infos in den Signal Iduna Park wechseln will und über den bereits mit Borussia Mönchengladbach verhandelt wurde.

Unter der Anzeige geht's weiter

Einziges Problem: Die Schwarz-Gelben müssen zunächst die Kasse füllen, bevor die Millionen-Transfers realisiert werden können. Neben Manuel Akanji (26) soll vor allem der Verkauf von Erling Haaland Geld einbringen. Die kolportierten 75 Millionen Euro Ablöse sind zwar weit unter Marktwert, wurden aber mutmaßlich mündlich beim Transfer vor knapp zwei Jahren mit Berater Mino Raiola ausgehandelt.

Entscheidung bis Ende April?

Wie die ‚Bild‘ berichtet, hofft die Führungsriege um Hans-Joachim Watzke, den scheidenden Sportdirektor Michael Zorc sowie dessen designierten Nachfolger Sebastian Kehl auf eine baldige Entscheidung in Sachen Haaland. Demnach soll nach Möglichkeit bis Ende April feststehen, ob beziehungsweise wohin es den 21-jährigen Topstürmer zieht und somit auch, wer die Millionen nach Dortmund überweisen wird.

Mit konkreten Zahlen wartet scheinbar Manchester City auf. Wie Patrick Berger im ‚Sport1‘-Podcast ‚Dortmund-Woche‘ berichtet, könnte der Deal für die Dortmunder lukrativer als bislang gedacht ausfallen. So würde der englische Meister die Ausstiegsklausel bedienen sowie das gesamte Beraterhonorar in Höhe von 30 Millionen Euro übernehmen. Das gebotene Jahresgehalt soll sich ebenfalls auf 30 Millionen Euro belaufen.

FT-Meinung