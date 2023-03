„Gutes Gespräch“: Schalke probierte es bei Baumgart

Steffen Baumgart hat vor seinem Wechsel zum 1. FC Köln im Sommer 2021 auch mit dem FC Schalke 04 über einen möglichen Trainerjob gesprochen. Gegenüber der ‚WAZ‘ bestätigt der exzentrische Übungsleiter entsprechende Verhandlungen: „Mit Rouven Schröder (damals Sportdirektor, Anm. d. Red.) hatte ich ein gutes Gespräch über gewisse Möglichkeiten. Es war aber relativ schnell klar, dass ich nach Köln gehen werde.“

In den Verhandlungen sehe Baumgart nichts Verwerfliches: „Ich halte es auch für normal, sich mit anderen auszutauschen, wenn man fest unter Vertrag steht. Mir wird in solche Sachen immer zu viel reininterpretiert.“ Am Ende ging Baumgart nach Köln und führte den FC sogar ins internationale Geschäft. Bis 2024 steht der 51-Jährige noch in der Domstadt unter Vertrag.

