Fast fix: Núñez im Anflug auf Liverpool

Der Transfer von Stürmerstar Darwin Núñez zum FC Liverpool soll in Kürze über die Bühne gehen. Wie das gut informierte Fachmagazin ‚The Athletic‘ erfuhr, sind sich alle Beteiligten über einen Wechsel einig. Liverpool überweist Benfica Lissabon eine Ablösesumme von 75 Millionen Euro. 25 Millionen Euro können als Boni hinzukommen.

Damit wird das Gesamtpaket des Deals tatsächlich die 100-Millionen-Marke knacken, wie bereits vor ein paar Tagen berichtet wurde. Núñez werde an der Merseyside einen Vertrag über sechs Jahre erhalten und folglich bis 2028 unterschreiben. Erzrivale Manchester United soll zuletzt ebenfalls einen Vorstoß gewagt haben, konnte aber keine Kehrtwende mehr herbeiführen.

Am Montag wird der 22-jährige Uruguayer nach Liverpool reisen und sich der notwendigen ärztlichen Untersuchung unterziehen. Danach dürfte die Unterschrift auf der Geschäftsstelle der Reds erfolgen. Jürgen Klopp – laut ‚The Athletic‘ ein großer Bewunderer von Núñez‘ Fähigkeiten – bekommt also in Kürze seinen Wunschstürmer.