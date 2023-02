BVB: Kehl zum Stand bei Brandt

Sebastian Kehl hat sich zur Situation von Julian Brandt beim BVB geäußert. Gegenüber der ‚Bild‘ sagt der Sportdirektor der Dortmunder: „Die Entwicklung von Julian sehen wir tagtäglich. Er hat einen Riesenschritt nach vorne gemacht – und darüber freuen wir uns sehr. Die Vertragssituation ist mir natürlich bekannt, und das Thema gehen wir sehr positiv und unaufgeregt an.“

Bereits in der vergangenen Woche hatte ‚Sport1‘ berichtet, dass die Schwarz-Gelben mit dem 26-Jährigen verlängern wollen. Das Trio um Kehl, Trainer Edin Terzic und Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke schätze den Rechtsfuß. Auch der gebürtige Bremer fühle sich in Dortmund wohl und könne sich eine Verlängerung im Ruhrgebiet vorstellen. Brandt ist noch bis 2024 an die Borussen gebunden.

