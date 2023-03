Inter: Calhanoglu deutet Verlängerung an

Hakan Calhanoglu (29) möchte seinen Vertrag bei Inter Mailand verlängern. Gegenüber der ‚Gazzetta dello Sport‘ erklärt der ehemalige Bundesligaprofi: „Ich bin stolz darauf, hier zu bleiben, ich will bei Inter weitermachen. Dies ist ein besonderer Verein und ich will nur hier bleiben.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Bereits Ende Februar hatte die italienische Tagezeitung berichtet, dass sich die Berater des Mittelfeldspielers mit den Nerazzurri auf einen neuen Kontrakt geeinigt haben. Der 2024 auslaufende Vertrag soll bis 2026 plus Option auf eine weitere Saison verlängert werden. Auch bei den Zahlen herrsche Einigkeit. Bei Inter war Calhanoglu in 78 Spielen bislang an 30 Treffern direkt beteiligt (elf Tore, 19 Vorlagen).

Lese-Tipp

BVB: Neue Konkurrenz bei Keïta