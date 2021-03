Prandelli tritt bei Florenz zurück

Cesare Prandelli ist nicht mehr länger Trainer vom AC Florenz. Wie die Lilien mitteilen, hat der 63-Jährige heute seinen Rücktritt bei der Geschäftsführung eingereicht. In einem emotionalen Brief verabschiedet sich Prandelli von Klub und Fans. „Ich bin mir bewusst, dass meine Trainerkarriere hier enden kann, aber ich bereue nichts“, so der ehemalige italienische Nationaltrainer.

Erst vor fünf Monaten übernahm Prandelli den Posten bei der Fiorentina und führte die Mannschaft vom Abstiegskampf ins Tabellenmittelfeld. Es war bereits seine zweite Amtszeit beim Klub aus der Toskana. Von 2005 bis 2010 hatte er die Geschicke in Florenz über fünf Spielzeiten geleitet.