„Gehen den Weg mit ihm“: Uth stärkt Baumgart den Rücken

Mitten in einer großen Krise erhält Steffen Baumgart Rückendeckung aus den eigenen Reihen. Nach dem Mittwochstraining ließ Routinier Mark Uth anwesende Journalisten wissen, dass man gemeinsam mit dem Trainer des 1. FC Köln aus der Misere kommen will: „Er verlässt seinen Weg nicht und bleibt bei seinem Fußball. Das ist ganz wichtig. Wir gehen den Weg mit ihm. So hat es in den vergangenen zwei Jahren geklappt und so wird es in den nächsten Wochen wieder klappen.“

Der Drucksituation seien sich aber alle Beteiligten bewusst. „Wir müssen die Spiele in den kommenden Wochen gewinnen“, weiß auch der 32-Jährige, der lange verletzungsbedingt ausfiel und nun endlich wieder einsatzbereit ist. Dass er nach der langen Pause zu viel auf einmal will, versucht der Angreifer zu vermeiden: „Ich mache mir nicht zu viel Druck, sonst besteht die Gefahr zu verkrampfen.“ Nur an ihm hänge das Glück des FC ohnehin nicht. „Ich bin nicht der letzte Strohhalm. Wir haben noch einige Strohhalme“, erklärt der Offensivakteur.