Sechsjahresvertrag: Real gibt Arribas ab

Real Madrid gibt Sergio Arribas frei. Das Talent aus der eigenen Jugendakademie wechselt zu UD Almería. Dort erhält der 21-jährige Mittelfeldspieler einen Vertrag über sechs Jahre. Dem Vernehmen nach fließen sechs Millionen Euro Ablöse. An einem möglichen Weiterverkauf würde Real die Hälfte mitverdienen.

Arribas spielte insgesamt immerhin 14 Mal für die Profis der Königlichen. In der zweiten Mannschaft war der Spielmacher jahrelang Leistungsträger. Auch Bayer Leverkusen hatte sich zuletzt mit Arribas beschäftigt, der seine nächsten Entwicklungsschritte aber nun in der spanischen La Liga gehen will.