Crystal Palace kämpft um BVB-Kandidat Zaha

Geht es nach Crystal Palace, soll Wilfried Zaha noch lange für die Londoner auflaufen. „Jeder weiß, dass wir wollen, dass er in unserem Verein bleibt“, sagte Palace-Trainer Patrick Vieira gegenüber Medienvertretern, „wir wollen mit Wilfried als einem unserer Anführer wachsen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

„Die Entscheidung wird bei ihm liegen“, weiß die französische Fußballlegende. Zaha, bereits seit 2015 im Klub, hat nur noch bis Saisonende einen gültigen Vertrag. Vieiras Wunsch ist also an eine Verlängerung geknüpft. Einmal mehr wurde zuletzt Borussia Dortmund mit dem ivorischen Offensivmann (sechs Saisontore, zwei Vorlagen) in Verbindung gebracht.

Lese-Tipp

Chelsea: Potter über Ziyechs Perspektive