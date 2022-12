Ablösefrei: Schnappt sich Dortmund ein Ajax-Juwel?

Borussia Dortmund bekundet offenbar Interesse an Torhüter Charlie Setford von Ajax Amsterdam. Laut der ‚Daily Mail‘ haben die Dortmunder neben Tottenham Hotspur die besten Chancen auf den Zuschlag bei dem 18-Jährigen, dessen Vertrag im kommenden Sommer ausläuft.

Unter der Anzeige geht's weiter

Setford könnte also bereits im Januar einen ab Juli gültigen Vertrag bei den Schwarz-Gelben unterzeichnen und würde dafür nicht einmal die Zustimmung seines aktuellen Arbeitgebers benötigen.

Lese-Tipp

Rechtsverteidiger-Sorgen: Ist der BVB fündig geworden?

Entscheidungen stehen an

Profi-Erfahrung hat Setford bislang nicht gesammelt, dafür ist er aber Stammgast in diversen Jugend-Nationalteams. Auflaufen darf der in Haarlem bei Amsterdam geborene Youngster sowohl für die Niederlande als auch für England. Zuletzt streifte sich Setford die Handschuhe für die Three Lions über, eine endgültige Entscheidung ist aber noch nicht gefallen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ebenso wenig wie jene über seine Zukunft. Dortmund hat keine schlechten Chancen, müsste dem Talent allerdings eine echte Perspektive im Bundesligateam aufzeigen.