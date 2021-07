Gespräche laufen: Gray schon wieder zurück nach England?

Demarai Gray zieht es allem Anschein nach zurück in die Premier League. Die englische ‚Times‘ berichtet von einem bevorstehenden Transfer zum FC Everton. Das deutsche ‚Sky‘ bestätigt fortgeschrittene Gespräche und nennt außerdem Crystal Palace als Interessenten, Everton sei aber das wahrscheinlichere Ziel.

Erst vor einem halben Jahr war Gray von Leicester City zu Bayer Leverkusen gewechselt. Den gewünschten Qualitätsschub brachte der dribbelstarke Außenstürmer allerdings nicht. Lediglich zehn Bundesliga-Partien mit einem Treffer und zwei Vorlagen stehen auf dem Konto des 25-jährigen Engländers.

Große Einnahmen spült Grays Verkauf offenbar nicht in die Leverkusener Kassen. Die ‚Times‘ berichtet von umgerechnet 1,75 Millionen Euro. Gemessen an jenen zwei Millionen, die Bayer im Januar an Leicester zahlte, aber eine adäquate Summe.