HSV-Kandidat De Luca vom Markt

Beim Hamburger SV geht die Stürmersuche weiter. Der wochenlang in der Hansestadt gehandelte Manuel De Luca wird nach eigener Aussage bei Sampdoria Genua bleiben. Gegenüber der Zeitung ‚Il Secolo XIX‘ erklärt der 24-Jährige: „Jeden Tag habe ich darüber nachgedacht, was die beste Wahl für mich ist. [...] Am Ende haben mir Trainer Giampaolo und der Verein großes Vertrauen entgegengebracht, das war entscheidend.“

HSV-Torjäger Robert Glatzel braucht somit einen anderen Sturmpartner. Als weitere Kandidaten wurden im Laufe der vergangenen Monate etwa der Pole Bartosz Bialek (20/VfL Wolfsburg), der Slowene Zan Celar (23/FC Lugano) sowie der Grieche Anastasios Donis (25/Stade Reims) gehandelt.