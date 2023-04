Bericht: Eintracht kurz vor Retegui-Transfer

Markus Krösche arbeitet bei Eintracht Frankfurt fleißig am Kader der Zukunft. Nach Innenverteidiger Willian Pacho (21) könnte die SGE zeitnah ein weiteres Mal auf dem Transfermarkt zuschlagen. Die Adler legen aller Voraussicht nach in der Offensive nach.

Dem argentinischen Radiosender ‚Radio La Red‘ zufolge steht Mateo Retegui (23) kurz davor, „seine Karriere bei der Eintracht fortzusetzen“. Atlético Madrid habe sich aus dem Poker um italienischen Neu-Nationalspieler zurückgezogen.

Bereits Anfang der vergangenen Woche berichtete der ‚Corriere dello Sport‘, dass sich Reteguis Vater, der auch als dessen Berater fungiert, mit den Verantwortlichen der Frankfurter getroffen hat. Auch Inter Mailand, West Ham United und Bayer Leverkusen sollen die Fühler nach dem Stürmer ausgestreckt haben.

Treffsicher & teuer

Seit Anfang 2022 ist Retegui von seinem Ausbildungsklub Boca Juniors an Club Atlético Tigre verliehen. Gleich in seiner ersten Saison wurde der Angreifer mit 19 Treffern in 27 Ligaspielen Torschützenkönig. Auch in der aktuellen Spielzeit führt Retegui die argentinische Liga mit sieben Toren nach neun Partien an. Zudem feierte der Rechtsfuß kürzlich sein Debüt für die italienische Nationalmannschaft und durfte in seinen ersten beiden Partien gleich zwei Treffer bejubeln.

Laut dem ‚Corriere dello Sport‘ wären für Retegui 15 Millionen Euro Ablöse fällig. Um dessen Verpflichtung einzutüten, muss zudem eine Einigung mit zwei Vereinen erzielt werden. Reteguis aktueller Leihklub hat die Möglichkeit, per Kaufoption 50 Prozent der Transferrechte zu erwerben.