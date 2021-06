Buffon kündigt Entscheidung an

Gianluigi Buffon will sich zeitnah entscheiden, wo er zum Abschluss der Karriere zwischen den Pfosten stehen will. „Die Idee, mit einer Nebenrolle die Champions League gewinnen zu können, habe ich verworfen, weil ich das schon erlebt habe und sonst nur bei Juventus erleben will“, so die Torhüterlegende gegenüber ‚Sky Italia‘, „aber es gibt die Möglichkeit einer Rückkehr zu den Ursprüngen, die ich wie alles andere in Erwägung ziehe.“

Damit meint Buffon eine Rückkehr zu Parma Calcio, die in den vergangenen Tagen bereits als wahrscheinlichstes Szenario gehandelt wurde. Doch der 43-Jährige hat offenkundig noch andere Optionen. Zum weiteren Fahrplan sagt Buffon: „Morgen muss ich meinen Agenten sehen und innerhalb von zwei bis drei Tagen werde ich die endgültige Entscheidung treffen.“ Ende Juni läuft sein Vertrag bei Juventus Turin aus.