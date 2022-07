S04: Mendyl & Mercan in Verhandlungen

Bei Schalke 04 befinden sich Hamza Mendyl (24) und Levent Mercan (21) auf dem Sprung. Wie ‚Sky‘ berichtet, wurde das Duo kurzfristig für Transfergespräche vom heutigen Training freigestellt. Eine Maßnahme, die üblicherweise auf einen baldigen Vollzug hindeutet.

Linksverteidiger Mendyl steht laut der belgischen Zeitung ‚Het Nieuwsblad‘ vor einem Wechsel zu OH Leuven. Bei Mittelfeldspieler Mercan wiederum deutet sich ein Verbleib bei Karagümrük an. Türkischen Medien zufolge will der Süper Lig-Klub seinen Rückrunden-Leihspieler halten.