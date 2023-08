Diallo zieht es in die Wüste

Abdou Diallo verlässt Paris St. Germain und schließt sich dem Erstligisten Al-Arabi SC aus Katar an. Laut ‚RMC Sport‘ unterschreibt der 27-jährige Senegalese einen Vierjahresvertrag in Katar. In Paris hat der Innenverteidiger noch ein bis 2024 laufendes Arbeitspapier.

2019 wechselte Diallo für 32 Millionen Euro von Borussia Dortmund an die Seine. In der vergangenen Saison suchte er per Leihe zu RB Leipzig erneut die Herausforderung in Deutschland. Bei PSG hat Diallo zukünftig keine Aussicht auf ausreichende Spielzeit.