Leipzig: Die Zahlen zum Nusa-Deal

Antonio Nusa (19) steht kurz vor einem Wechsel vom FC Brügge zu RB Leipzig. Der belgische Transfer-Journalist Sacha Tavolieri legt nun die finanziellen Aspekte des Transfers offen. Für den Olmo-Nachfolger zahlen die Sachsen knapp 21 Millionen Euro sofort. Bis zu 7,5 Millionen können durch erfolgsabhängige Boni dazukommen. Zudem erhält der belgische Klub eine Weiterverkaufsbeteiligung von 12,5 Prozent.

Aufgrund des hohen Verletzungsrisikos des Flügelspielers besteht der Brauseklub laut Tavolieri auf einen recht hohen Anteil an Bonuszahlungen und dafür eine geringere Sockelablöse. Nusa war 2021 von Stabaek Football nach Brügge gewechselt. In seinen beiden Spielzeiten in der Jupiler League kam der schnelle Offensivspieler aufgrund verschiedener Blessuren jeweils lediglich auf knapp 20 Ligaeinsätze.