Neue Verwirrung um Xavi-Deal

Nachdem Arbeitgeber Al Sadd Xavis bevorstehenden Klubwechsel bereits vermeldet hat, ist vom FC Barcelona in diese Richtung bislang noch nichts zu vernehmen. Laut dem Radiosender ‚RAC1‘ haben die Katalanen noch keine Einigung erzielt und können die Meldung des katarischen Klubs nicht bestätigen. Eine entsprechende Mitteilung lasse daher auf sich warten.

Stattdessen läge Xavis Verpflichtung aktuell auf Eis. Was soweit bekannt ist: Der ehemalige Weltklasse-Mittelfeldspieler, der bei seinem Heimatklub den Cheftrainerposten übernehmen soll, hat eine Ausstiegsklausel in Höhe von fünf Millionen Euro im Vertrag stehen. Al Sadd soll auf diese Summe pochen – anzunehmen, dass es bei Barça noch an der Finanzierung hapert.