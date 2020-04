Fix: Den Haag trennt sich von Pardew

ADO Den Haag und Trainer Alan Pardew gehen getrennte Wege. Wie der niederländische Erstligist mitteilt, hat man sich in beiderseitigem Einvernehmen entschlossen, die Zusammenarbeit nicht weiter fortzusetzen.

Pardew hatt erst im Dezember den Job als Cheftrainer beim Tabellenvorletzten der Eredivisie angetreten. „Ich blicke zurück auf ein wunderschönes Abenteuer in den Niederlanden. Es ist schade, dass die Zusammenarbeit endet, aber ich wünsche ADO Den Haag für die Zukunft viel Erfolg“, äußert der 58-jährige Engländer.

🗞 News | ADO Den Haag en Alan Pardew gaan in goed overleg uit elkaar. Ook assistent-coaches Chris Powell en Paul Butler vertrekken.



Alan, Chris and Paul: thank you and good luck 🤝