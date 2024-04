Valencia verlangt Mondpreis für Mamardashvili

Der FC Valencia erhofft sich durch den Verkauf von Giorgi Mamardashvili einen Geldregen. Nach Informationen der ‚Marca‘ fordert der La Liga-Vertreter mindestens 35 Millionen Euro für den 23-jährigen Torhüter. Vertraglich ist der Georgier bis 2027 gebunden.

Mamardashvili gilt in Valencia als Abschiedskandidat. Mögliche Abnehmer sickerten bislang nicht durch. Eine neue Nummer eins hat der spanische Tabellensiebete Berichten zufolge aber bereits an Bord geholt. Stole Dimitrievsk (30/Rayo Vallecano) soll sich den Fledermäusen im Anschluss an die Saison ablösefrei anschließen.