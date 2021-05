Mavropanos: Konkurrenz für den VfB

Der VfB Stuttgart ist nicht alleine im Werben um Konstantinos Mavropanos. Nach Informationen des ‚kicker‘ zeigen auch Klubs aus der Serie A – darunter Lazio Rom – Interesse am griechischen Rechtsverteidiger. Der FC Arsenal ist offenbar bereit, Mavropanos in diesem Sommer per Leihe mit Kaufoption ziehen zu lassen.

Für den VfB absolvierte der 23-Jährige in der abgelaufenen Saison 22 Pflichtspiele. Pellegrino Matarazzo würde Mavropanos gerne halten. „Es würde uns guttun, aber auch ihm“, so der Coach.