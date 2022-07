Özil schließt sich Basaksehir an

Basaksehir gibt die Verpflichtung von Mesut Özil bekannt. Der 33-jährige Spielmacher läuft fortan für den Istanbuler Klub mit den dunkelblauen Trikots auf.

Der bei Fenerbahce in Ungnade gefallene Ex-Nationalspieler löste erst kürzlich seinen Vertrag beim Stadtrivalen auf. Die Schuhe an den Nagel hängen will Özil jedoch noch nicht.

Erste Station in der Türkei ohne Erfolg

In Gelsenkirchen aufgewachsen und beim FC Schalke 04 zum Profi gereift zog es den technisch versierten Mittelfeldspieler zu Werder Bremen, Real Madrid, zum FC Arsenal und anschließend zu Fener.

Bei seiner ersten Station in der Heimat seiner Eltern konnte Özil allerdings nicht an alte Erfolge anknüpfen. In 31 Ligaspielen für Fener gelangen dem Weltmeister von 2014 lediglich sieben Treffer und drei Assists.