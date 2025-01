FC stellt Duo für Gespräche frei

Der 1. FC Köln hat Stürmer Florian Dietz und Innenverteidiger Elias Bakatukanda nicht für das Winter-Trainingslager in Spanien in den Kader berufen. Wie der FC verkündet, befinden sich beide Spieler mit Blick auf geplante Leihen in Gesprächen mit anderen Vereinen.

Dietz wurde zuletzt mit einigen Klubs aus Deutschland, Österreich und der Schweiz in Verbindung gebracht, die besten Karten soll aber der österreichische Erstligist SCR Altach haben. Der 26-Jährige spielte unter FC-Trainer Gerhard Struber keine große Rolle in der zweiten Liga. Defensiv-Akteur Bakatukanda (20) soll bei einer Leihstation regelmäßig zu Einsatzzeiten kommen, damit er nach seiner Rückkehr zur ernsthaften Konkurrenz für Kapitän Timo Hübers (28), Dominique Heintz (31), Julian Pauli (19) und den potenziellen Neuzugang Joël Schmied (26) wird.