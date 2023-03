Neymar: Nie mehr für PSG?

Fünfeinhalb Jahre ist es her, da legte Paris St. Germain 222 Millionen Euro für Neymar auf den Tisch. Bis heute ist das die höchste Ablöse aller Zeiten. Dazu kommen mehr als 30 Millionen Euro Gehalt pro Jahr. Zurückgezahlt hat der 124-fache Nationalspieler mit einigen guten Phasen, die er im PSG-Trikot fraglos hatte. Neymar brachte aber auch immer wieder Unruhe in den Verein. Und er war sehr häufig verletzt.

741 Tage – den aktuellen Ausfall einberechnet – stand der Brasilianer seit seiner Ankunft in Paris verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Zusammengerechnet war Neymar also nur vier von sechs Jahren wirklich ein Faktor. „Die endlose Verletzung“, titelt die Sportzeitung ‚L’Équipe‘ am heutigen Dienstag passenderweise mit einem Bild des Dribbelkünstlers.

Spielverderber Neymar?

Entsprechend ist es kein Wunder, dass PSG den 31-Jährigen zum Saisonende gerne von der Gehaltsliste streichen würde. Schon seit dem Kabinenstreit mit Kaderplaner Luís Campos im vergangenen Monat wünscht man sich eine baldige Trennung. Es könnte also durchaus sein, dass Neymar das PSG-Trikot nicht noch einmal tragen wird. Der FC Chelsea und Newcastle United gelten als interessiert.

Die Bosse um Nasser Al-Khelaïfi müssen aber wohl noch Überzeugungsarbeit leisten. Denn laut der ‚L’Équipe‘ hat Neymar nicht vor, Paris zu verlassen. Kein Wunder, schließlich verdient er sehr gut und sein Vertrag garantiert ihm dieses fürstliche Salär noch bis 2027. Die Personalie Neymar wird Paris St. Germain also auch in den nächsten Wochen und Monaten beschäftigen. Verletzung hin oder her.