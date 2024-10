De Ligts Albtraum | Klarstellung zu Mbappé

De Ligt weiter mit Problemen

Matthijs de Ligt will bei Manchester United einfach nicht zu seiner Form finden. 3:3 spielte Manchester United am gestrigen Europa League-Abend gegen den FC Porto – das Ergebnis allein spricht nicht gerade für saubere Abwehrarbeit. Mittendrin de Ligt, der Samu Omorodión mehrmals entwischen ließ. „De Ligt hatte große Probleme“, konstatierte ‚TNT‘-Experte Owen Hargreaves nach Spielende. Der spanische Doppeltorschütze habe seinem Gegenspieler „Albträume eingejagt“. Zitate, die die Presse am Tag danach dankend aufgreift.

Unter der Anzeige geht's weiter

De Ligt agiert bislang noch recht unglücklich bei seinem neuen Arbeitgeber. Die Vorgeschichte ist bekannt: Beim FC Bayern verteidigte der 24-Jährige über weite Strecken ordentlich bis gut, war für viele Beobachter der stabilste Münchner Abwehrspieler der Vorsaison. Weil die Bayern-Bosse aber Leistung und Top-Gehalt nicht im besten Verhältnis sahen, wurde de Ligt für 45 Millionen Euro Ablöse an die Red Devils verkauft – nach den aktuellen Eindrücken kein gutes Geschäft für ManUnited.

Lese-Tipp

„Tiefpunkt erreicht“: Real nicht mehr königlich?

Großes Lob für Mbappé

Kylian Mbappé ist eine schillernde Fußballpersönlichkeit. Ein Stürmer von Weltklasse-Format, der zuweilen aber auch sehr kritisch gesehen wird. Immer wieder zielen Vorwürfe auf die Allüren des Superstars auf und neben dem Platz. Bei Paris St. Germain war das schon so und ist jetzt bei Mbappés neuem Verein Real Madrid nicht anders. Immer wieder sieht sich der Torjäger selbst oder auch seine Mitspieler genötigt, diese Geschichten aus der Welt zu räumen. So wie nun Innenverteidiger Antonio Rüdiger.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der deutsche Nationalspieler gab dem YouTube-Channel ‚The Inside Scoop‘ ein Interview und wurde unter anderem zu Mbappé befragt. Rüdigers Klarstellung: „Man hört Dinge wie: ‚Kylian wird die Umkleidekabine vergiften‘. Aber er ist ein Typ, der mit beiden Beinen auf dem Boden geblieben ist.“ Und weiter: „Ich sehe, wie weit er ist, wie er schon Tore schießt.“ Auch betonte Rüdiger, dass Mbappé ein gutes Verhältnis zu seinen Offensivkollegen Vinicius, Rodrygo und Bellingham pflege – was von der spanischen Presse gerne in Zweifel gezogen wird.