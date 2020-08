Die Hexenmeister aus Sevilla | Benfica sagt Cavani ab

74' (ET.)

Spanien feiert Sevillas sechsten Streich

Die spanische Presse würdigt die herausragende Leistung des FC Sevilla in der Europa League. Beim gestrigen Finale setzten sich die Andalusier mit 3:2 gegen Inter Mailand durch und zementierten ihren Status als beste Europa League-Mannschaft des Jahrtausends. Die ‚Marca‘ titelt schlicht „6“ in Bezug auf den sechsten Titel-Gewinn der Spanier in diesem Wettbewerb. Für die ‚as‘ ist die Europa League „Sevillas Liga“. „Sevilla, die Hexenmeister“, mystifiziert die ‚Mundo Deportivo‘ die Leistung des Teams von Julen Lopetegui.

Benfica: Cavani fordert zu viel

Der schon sicher geglaubte Wechsel von Edinson Cavani zu Benfica Lissabon scheint geplatzt. Nach einem Bericht der portugiesischen ‚Record‘ können die Adler die Gehaltsforderungen des Uruguayers nicht erfüllen. Ursprünglich sollte Cavani am Montag seinen Vertrag beim portugiesischen Rekordmeister unterschreiben. Doch daraus wird nun offenbar nichts – Benfica soll dem Argentinier bereits abgesagt haben. Laut der spanischen ‚as‘ soll es in diesem Zuge nun wieder zu einer Annäherung mit Atlético Madrid gekommen sein.

Harry Maguire verhaftet

Manchester Uniteds Kapitän Harry Maguire sorgt für negative Schlagzeilen abseits des Platzes. Während seines Urlaubs auf Mykonos geriet der Innenverteidiger mit anderen Urlaubern aneinander und lieferte sich eine Schlägerei. Dabei wurde auch ein Polizist verletzt, woraufhin der Engländer ins Gefängnis wanderte. Maguires Bruder, der ebenfalls an der Auseinandersetzung beteiligt war, soll gar versucht haben, die griechischen Beamten zu bestechen. Ein gefundenes Fressen für die englische Presse. Der „Daily Mirror“ etwa titelt kurz und knapp „Schande“. Inzwischen durfte Maguire seine Zelle wieder verlassen.