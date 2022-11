Lazio: Rentenvertrag für Anderson?

Lazio Rom würde Felipe Anderson gerne mit einem langfristigen Vertrag ausstatten. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, wollen die Biancocelesti dem Brasilianer ein bis 2027 datiertes Arbeitspapier vorlegen. Anderson, der dann bereits 34 Jahre alt wäre, könnte also bis zu seinem Karriereende in der italienischen Hauptstadt bleiben, so die Zeitung.

Verhandlungen über die geplante Ausdehnung sollen in den kommenden Wochen starten. Im Sommer 2021 wechselte der Flügelstürmer von West Ham United nach Rom, wo er von 2013 bis 2018 schon einmal unter Vertrag gestanden hatte. In der laufenden Saison kommt der Rechtsfuß auf acht Torbeteiligungen in 21 Pflichtspielen.