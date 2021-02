Nagelsmann bestätigt: Osimhen zu teuer

Im vergangenen Sommer war unter anderem auch Victor Osimhen (22) ein Thema bei RB Leipzig. Eine Verpflichtung des Angreifers sei allerdings aus finanziellen Gründen nicht zu stemmen gewesen, stellt Julian Nagelsmann im Interview mit dem ‚kicker‘ klar: „Victor Osimhen [...] war mal im Gespräch, dann wechselte er für über 60 Millionen von Lille nach Neapel.“

Letztendlich tüteten die Sachsen den Transfer von Alexander Sörloth ein. Der 25-jährige Norweger kommt allerdings nicht so recht in Fahrt. „Es gibt einen finanziellen Rahmen, den wir haben, und alle Stürmer, die viele Tore garantieren, kosten 50 Millionen Euro aufwärts. Das war, so ehrlich muss man sein, einfach zu viel für uns“, so Nagelsmann, der über Sörloth sagt: „Alex hat bei Trabzonspor sehr verlässlich getroffen, wir arbeiten mit ihm daran, dass er auch bei uns dorthin kommt.“