Frankfurt verleiht Alidou

Faride Alidou schließt sich Hellas Verona an. Wie beide Vereine offiziell vermelden, wechselt der 23-Jährige auf Leihbasis von Eintracht Frankfurt in das italienische Oberhaus. Zudem hat sich der Serie A-Vertreter eine Kaufoption für den vielseitigen Offensivspieler gesichert.

2022 war Alidou vom Hamburger SV zur Eintracht gekommen, in der abgelaufenen Saison war er an den 1. FC Köln verliehen. Für die Adler kommt der gebürtige Hamburger in nur 21 Spielen auf ein Tor und eine Vorlage.