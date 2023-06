Barças nächstes Transferziel | Preisnachlass für Bayern?

Barças Wunsch-Sechser

Der FC Barcelona freut sich auf Ilkay Gündogan. Der frischgebackene Champions League-Sieger soll schon bei den Blaugrana unterschrieben haben. Die Planungen für die Mittelfeld-Zentrale sind damit aber noch nicht abgeschlossen. Barça muss Sergio Busquets ersetzen und der Wunschspieler für die Sechs soll von Inter Mailand kommen. „Nach Gündogan jetzt Brozovic“, titelt die ‚Mundo Deportivo‘. Das Problem: Der 30-jährige Kroate hat auch eine Offerte aus Saudi-Arabien vorliegen. Al Nassr bietet einen Dreijahresvertrag mitsamt Jahresgehalt von 15 Millionen Euro. Ob die Katalanen da mithalten können?

Bayern-Torpedo in der Pipeline?

Auch beim FC Bayern ist man auf der Suche nach Verstärkungen für das Mittelfeld. Der Blick von Thomas Tuchel geht dabei immer wieder in die Premier League. „Bayern will Uniteds Deal mit Mason Mount torpedieren“, schreibt der ‚Guardian‘. Der Hintergrund: Manchester United gab bereits drei Angebote für den 24-Jährigen ab, Chelsea lehnte jeweils ab. Zuletzt reichten auch 58 Millionen Euro plus sechs Millionen an möglichen Boni nicht aus. Laut dem ‚Guardian‘ könnten die Blues für einen Klub außerhalb Englands aber einen Preisnachlass gewähren. Zudem soll Thomas Tuchel einen engen Draht zu Mount haben. Ob da also noch was geht aus Sicht der Bayern?

