Inter: Skriniar-Nachfolger aus England?

Auf der Suche nach einem Nachfolger für den zu Paris St. Germain wechselnden Milan Skriniar könnte Inter Mailand in der Premier League fündig geworden sein. Denn laut der katalanischen ‚Sport‘ beobachten die Nerazzurri seit geraumer Zeit Tosin Adarabioyo vom FC Fulham. Der 25-Jährige könne Samuel Umtiti, zurzeit vom FC Barcelona an US Lecce verliehen, als Wunschverteidiger für die kommende Saison den Rang ablaufen.

Adarabioyo, dessen Kontrakt 2024 ausläuft, absolvierte in der laufenden Premier League-Saison 19 Partien. In der vergangenen Saison gewann der ehemalige Junioren-Nationalspieler Englands mit dem FC Fulham den Titel in der Championship und steht aktuell mit den Cottagers auf dem zehnten Tabellenplatz.

