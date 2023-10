Augsburg: Gouweleeuw holt zum Rundumschlag aus

Jeffrey Gouweleeuw sieht beim FC Augsburg offenbar einige Dinge, die schieflaufen. Gegenüber ‚Sky‘ motzt der 32-Jährige: „Dass man es in der Bundesliga nur mit jungen Spielern schafft, mit einem Trainer, der auch noch nicht so viel Erfahrung hat – ich glaube, das ist sehr schwierig und das haben wir bis jetzt auch gesehen.“ Doch damit nicht genug. Gouweleeuw nimmt auch die Verantwortlichen über Trainer Enrico Maaßen in die Pflicht: „Man kann sicher hinterfragen, inwieweit der Trainer in den neuen Weg involviert ist. Ich weiß es nicht. […] Es sind die Leute, die auf einmal im Hintergrund stehen. Wo sind die jetzt? Das muss man auch hinterfragen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Worte, die durchaus als Seitenhieb gegen Stefan Reuter verstanden werden können. Reuter legte Mitte September sein Amt als Geschäftsführer Sport beim FCA nieder, hat beim Klub nur noch eine beratende Funktion inne. Der 56-Jährige war es, der Mitte Juli bekanntgab, dass die Fuggerstädter den auslaufenden Vertrag von Gouweleeuw nicht verlängern werden. In der Bundesliga stehen die Augsburger nach sieben Spieltagen auf dem 15. Tabellenplatz. Angesprochen auf einen möglichen Abstieg, sagt der niederländische Innenverteidiger: „Die Frage ist: Reicht die Qualität?“ Ob Gouweleeuw mit seiner öffentlich vorgetragenen Kritik dazu beiträgt, die Stimmung rund um den Verein zu verbessern, ist mehr als fraglich.