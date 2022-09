S04: Neuzugang Mohr über Schalke-Start

Tobias Mohr zeigt sich mit dem Start in seine erste Bundesligasaison sehr zufrieden. Gegenüber der ‚WAZ‘ erklärt der Sommer-Neuzugang vom FC Schalke 04: „Wenn mir das vorher jemand gesagt hätte, du spielst fünf der sieben Spiele, dann hätte ich das sofort unterschrieben.“ Lediglich gegen den VfL Wolfsburg (0:0) und gegen Union Berlin (1:6) kam Mohr nicht zum Einsatz.

Zudem gelangen dem linken Außenbahnspieler in Liga und Pokal bereits sechs Assists. „Es macht einfach Freude zu sehen, wenn die Flanke, die man geschlagen hat, ankommt und reingeht. Das ist ein schönes Gefühl“, so der ehemalige Profi des 1. FC Heidenheim. Aufgrund seiner Variabilität wurde Mohr in der laufenden Spielzeit als Linksaußen und als Linksverteidiger eingesetzt. Präferenzen hat der 27-Jährige diesbezüglich keine: „Ob ich auf der linken Seite vorne oder hinten spiele, das ist mir egal.“