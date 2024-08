BVB: Sahin muss auf zwei Neuzugänge verzichten

Neben Serhou Guirassy (28) muss Nuri Sahin bei der anstehenden Bundesliga-Partie gegen den SV Werder Bremen (Samstag, 15:30 Uhr) auch auf Neuzugang Yan Couto (22) verzichten. „Yan Couto wird für das Spiel ausfallen. Serhou ist noch kein Thema für das Wochenende“, erklärte der BVB-Cheftrainer auf der Pressekonferenz, versicherte aber: „Alle anderen Spieler sind bereit.“

Mit einem 2:0-Heimspielerfolg gegen Eintracht Frankfurt sind die Borussen am vergangenen Wochenende nach Maß in die Bundesliga-Saison gestartet. Couto saß gegen die Hessen auf der Bank, kam aber nicht zum Einsatz. Im Gegensatz zu Maximilian Beier (21), auf den Sahin auch weiter setzen will: „Er hat am Wochenende schon gezeigt, warum wir ihn geholt haben. Maxi wird noch viele Spiele für Borussia Dortmund in dieser Saison machen.“